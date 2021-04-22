Собянин: Доступ к электронной медицинской карте для москвичей упрощен

Доступ к электронной медицинской карте (ЭМК) упрощен для москвичей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

По его словам, раньше москвичам приходилось проходить утомительную процедуру авторизации, которая могла занимать несколько дней, но теперь доступ к электронной медицинской карте получили все граждане с полной учетной записью на портале mos.ru.

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«Чтобы воспользоваться ЭМК, теперь им нужно просто выбрать эту услугу на портале mos.ru. А если речь идет об электронной карте ребенка, то необходимо добавить в свой профиль данные о детях. Если же полной учетной записи у вас пока нет, то для ее получения достаточно авторизации через gosuslugi.ru или Сбер ID, либо одного визита в центр госуслуг «Мои документы», - уточнил мэр.

Собянин подчеркнул, что теперь электронной медицинской картой смогут пользоваться 5,2 миллиона человек - более 40% жителей столицы. Новая электронная услугу не просто упрощает ряд процессов, но и станет инструментом сохранения здоровья.

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ТЕГИ:МедицинаГосуслугиСергей Собянин
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