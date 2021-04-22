Собянин: Доступ к электронной медицинской карте для москвичей упрощен

«Чтобы воспользоваться ЭМК, теперь им нужно просто выбрать эту услугу на портале mos.ru. А если речь идет об электронной карте ребенка, то необходимо добавить в свой профиль данные о детях. Если же полной учетной записи у вас пока нет, то для ее получения достаточно авторизации через gosuslugi.ru или Сбер ID, либо одного визита в центр госуслуг «Мои документы», - уточнил мэр.

Собянин подчеркнул, что теперь электронной медицинской картой смогут пользоваться 5,2 миллиона человек - более 40% жителей столицы. Новая электронная услугу не просто упрощает ряд процессов, но и станет инструментом сохранения здоровья.

