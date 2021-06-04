Собянин допустил введение дополнительных мер поддержки для привитых от коронавируса

Градоначальник напомнил, что власти поощряют вакцинацию среди пожилых жителей столицы, «выплачиваем 1 тыс. рублей».

«Возможно, что мы будем вводить еще какие-то меры поддержки, например лотерею с федеральными коллегами», — цитируют Собянина «Известия».

Кроме того, мэр заявил, что ожидает еще как минимум миллион привитых от COVID-19 в Москве до конца года.

