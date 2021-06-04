Собянин допустил введение дополнительных мер поддержки для привитых от коронавируса
Столичные власти могут ввести дополнительные меры поддержки для горожан, привившихся от коронавирусной инфекции. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Градоначальник напомнил, что власти поощряют вакцинацию среди пожилых жителей столицы, «выплачиваем 1 тыс. рублей».
«Возможно, что мы будем вводить еще какие-то меры поддержки, например лотерею с федеральными коллегами», — цитируют Собянина «Известия».
Кроме того, мэр заявил, что ожидает еще как минимум миллион привитых от COVID-19 в Москве до конца года.
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