Собянин оценил необходимость дополнительных COVID-ограничений в Москве

Столичные власти не планируют вводить дополнительных мер из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам градоначальника, городская система здравоохранения работает стабильно, и этих усилий достаточно, чтобы «обеспечить все проблемы, связанные с пандемией».

«Вы видите, мы целый год практически не вводим никаких серьёзных локдаунов, ограничительных мер. Вся экономика работает. Будем продолжать в таком же духе», — рассказал Собянин журналистам на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Также мэр отметил, что умение преодолевать все проблемы, в том числе связанные с пандемией — главное достоинство Москвы.

Между тем, в столице в качестве меры защиты от COVID-19 продолжает действовать масочный режим. В московских торговых центрах проходят регулярные рейды по выявлению нарушителей: так, за минувшие сутки правоохранители оштрафовали около полусотни горожан без масок, сообщает МИР 24.

