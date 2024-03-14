Собянин доложил Путину о начале строительства участка ВСМ из Москвы в Петербург
Старт строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург» (ВСМ-1) - это начало новой истории российских железных дорог. Как сообщает пресс-служба московского правительства, об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В своём докладе президенту РФ Владимиру Путину градоначальник отметил, что новая дорога соединит две столицы, в которых проживают миллионы людей, очень часто путешествующих между Москвой и Санкт-Петербургом.
«Это, конечно, и деловая активность... туризм, это просто другое качество жизни и другая экономика, что немаловажно», - подчеркнул он.
В пресс-службе указали, что Собянин вышел на связь с докладом с московского городского вокзала на МЦД-3 «Зеленоград-Крюково», который станет первой остановкой высокоскоростных поездов ВСМ-1. Кроме него, на территории Москвы предусмотрены ещё три остановки: Ленинградский вокзал, «Рижская» и «Петровско-Разумовская».
Ранее глава РЖД Олег Белозёров заявил, что все проекты по высокоскоростным железнодорожным магистралям в России планируется завершить в течение ближайших 10—15 лет, сообщает RT.
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