Пушилин: Разрушения в Константиновке очень серьезные

Константиновка серьезно повреждена, однако точную оценку ущерба специалисты смогут дать только после того, как посетят город по завершении разминирования территории. Об этом РИА Новости сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

МО РФ: Украина отказалась забирать тела своих военнослужащих из Константиновки

«Город очень серьезно поврежден, но окончательную оценку дадут специалисты», - сказал Пушилин.

3 июля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Константиновки российской армией. Глава государства назвал это событие ключевым для освобождения всего Донбасса. После этого Министерство обороны РФ предложило установить локальное перемирие для передачи украинской стороне тел погибших, однако Киев отказался забирать своих военнослужащих из Константиновки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
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