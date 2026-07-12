Телеведущая Елена Малышева сообщила о смерти своей матери

Малышева рассказала, что прощание с мамой состоялось накануне в кругу всей большой и дружной семьи. Также Малышева показала завещание, которое её мать составила еще в 2015 году. В нём Галина Морозова обратилась к детям, внукам и правнукам с просьбой всегда держаться вместе, поддерживать друг друга и хранить о ней светлую память.

В конце телеведущая назвала свою маму выдающимся врачом от Бога и самой прекрасной женщиной на свете.

Галина Морозова была профессиональным медиком и долгие годы работала педиатром, в том числе руководила инфекционным отделением Кемеровской городской больницы. Ее здоровье начало заметно сдавать после перенесенной коронавирусной инфекции. По словам Елены Малышевой, в последние годы жизни ее мать мучилась от парапареза - заболевания, сопровождающегося выраженной слабостью мышц конечностей.

