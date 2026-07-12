СМИ: Овечкин купил новую квартиру во Флориде по соседству с Месси
Капитан Washington Capitals Александр Овечкин купил апартаменты на 40-м этаже в кондоминиума Jade Beach после того, как его предыдущую квартиру на 8-м этаже этого же ЖК затопил сосед с 20-го этажа. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным SHOT, новые апартаменты площадью 222 квадратных метра обошлась спортсмену в $2,1 млн. Планировка включает четыре спальни, четыре ванные комнаты, гостевой санузел и два парковочных места. Учитывая прошлый негативный опыт, Овечкин сразу позаботился о защите нового жилья, заменив стандартные полы на влагостойкую плитку.
Как отмечает SHOT, не так давно аргентинский футболист Лионель Месси купил апартаменты в небоскрёбе Porsche Design Tower, который находится рядом на побережье.
Первую апартаменты на 8-м этаже кондоминиума Jade Beach Овечкин приобрел еще в 2016 году за $1,9 млн, однако во время визита в сентябре 2020-го обнаружил их сильно затопленными. Причиной ЧП стал сосед с 20-го этажа, который вывел слив не в канализацию, а в общую вентиляционную шахту. Из-за этого влага регулярно просачивалась в квартиру спортсмена и других соседей. Овечкин обратился в суд, требуя $30 тысяч в качестве компенсации за испорченный ремонт и мебель. Судебные тяжбы продлились три года и завершились подписанием мирового соглашения.
Ранее Овечкин заключил новый контракт с Washington Capitals до 2027 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Собянин: До 36 выросло число сбитых БПЛА ВСУ, летевших на Москву
- 50 деревьев упали в Москве из-за непогоды
- Фильм «Моана» с Дуэйном Джонсоном провалил старт в североамериканском прокате
- Телеведущая Елена Малышева сообщила о смерти своей матери
- СМИ: Овечкин купил новую квартиру во Флориде по соседству с Месси
- Пушилин: Разрушения в Константиновке очень серьезные
- Минпросвещения: Интерес детей к сладостям в виде червей неадекватен
- В Ленобласти из-за мощных гроз без света остались 42,5 тысячи человек
- МО: Силы ПВО сбили 585 БПЛА ВСУ и 11 авиационных бомб
- Из-за приближающегося тайфуна «Бави» в Китае застряли сотни российских туристов