Собянин дистанционно обратился к ветеранам Москвы по случаю 75-летя Победы

Градоначальник призвал ветеранов беречь здоровье в условиях эпидемии. По его словам, это сейчас самое главное. По его словам, сегодняшний враг-коронавирус не идет ни в какое сравнение с тем, с которым сражались ветераны, но тем не менее опасный.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН, пока излишне радоваться уменьшению коэффициента заболеваемости в стране.

«Конечно, ситуация в стране очень разная. И Москва – самый неблагополучный регион по распространению коронавируса. Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу, анализировать, сколько за сутки выявлено новых больных, сколько из них относится к категории, подлежащей для госпитализации. Сколько из них требует проведения лечебных мероприятий, сколько на излечении находится в домашних условиях. Сколько людей переносит эту инфекцию бессимптомно или со слабой симптоматикой. Я бы посоветовал эту информацию давать более дифференцировано, как это делали в Китае. Но понимать ее необходимо», - заявил эксперт.



