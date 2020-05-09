Собянин дистанционно обратился к ветеранам Москвы по случаю 75-летя Победы
Мэр Москвы Сергей Собянин пообщался онлайн с ветеранами Великой Отечественной войны, поздравив их с 75-летием Победы и пожелав здоровья.
«Поздравляю вас с праздником, с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! Желаю вам здоровья, доброго настроения, бодрости духа», - сказал Собянин.
В свою очередь председатель московской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Долгих рассказал о видеоконференции с ветеранами, руководителями крупных советов. Он сообщил, что настроение у ветеранов боевое.
Градоначальник призвал ветеранов беречь здоровье в условиях эпидемии. По его словам, это сейчас самое главное. По его словам, сегодняшний враг-коронавирус не идет ни в какое сравнение с тем, с которым сражались ветераны, но тем не менее опасный.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН, пока излишне радоваться уменьшению коэффициента заболеваемости в стране.
«Конечно, ситуация в стране очень разная. И Москва – самый неблагополучный регион по распространению коронавируса. Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу, анализировать, сколько за сутки выявлено новых больных, сколько из них относится к категории, подлежащей для госпитализации. Сколько из них требует проведения лечебных мероприятий, сколько на излечении находится в домашних условиях. Сколько людей переносит эту инфекцию бессимптомно или со слабой симптоматикой. Я бы посоветовал эту информацию давать более дифференцировано, как это делали в Китае. Но понимать ее необходимо», - заявил эксперт.
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