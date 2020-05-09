Трансляция «Бессмертный полк онлайн» началась в Москве
Трансляция виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн» началась на медиаэкранах в Москве. Трансляцию можно увидеть также на стендах на Тверской улице и Арбате.
В Москве акцию показывают, в том числе на экранах в метрополитене, а уже в 2:00 изображения появились на фасаде здания Единого диспетчерского центра метро.
Традиционная Всероссийская акция «Бессмертный полк» впервые проходит в онлайн-формате из-за эпидемии коронавируса и угрозе распространения инфекции.
Людям предложили отправить фотографии героев войны из числа своих близких на специально выделенный электронный адрес, после чего заявки обрабатывали и готовили виртуальное шествие. Поступило более 2 млн заявок. Последние из них принимались 9 мая. Показ онлайн-шествия проходит сегодня во всех городах страны.
Президент России Владимир Путин пообещал россиянам, что «по брусчатке Красной площади, отдавая дань уважения нашим героям, мы еще пройдем». Российский лидер поприветствовал участников онлайн акции «Бессмертный полк».
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