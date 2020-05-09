Трансляция «Бессмертный полк онлайн» началась в Москве

Трансляция виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн» началась на медиаэкранах в Москве. Трансляцию можно увидеть также на стендах на Тверской улице и Арбате.

В Москве акцию показывают, в том числе на экранах в метрополитене, а уже в 2:00 изображения появились на фасаде здания Единого диспетчерского центра метро.

Традиционная Всероссийская акция «Бессмертный полк» впервые проходит в онлайн-формате из-за эпидемии коронавируса и угрозе распространения инфекции.