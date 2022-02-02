Собянин сообщил, что Москва выходит на плато по заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что динамика роста заболеваемости коронавирусом на этой неделе начала снижаться.

«Возможно, выходим на плато», - сказал Собянин на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Вместе с тем градоначальник отметил, что неделя была сложной, число случаев заражения коронавирусом за неделю возросло почти на 70%, госпитализаций - на 40%.

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По словам мэра столицы, около 5 тысяч больничных коек для пациентов с COVID-19 в Москве остаются в резерве.

Система здравоохранения России на сегодняшний день справляется с огромной вспышкой коронавируса, необходимости в введении локдауна в стране нет, заявил врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусСергей Собянин
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