Собянин сообщил, что Москва выходит на плато по заболеваемости COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что динамика роста заболеваемости коронавирусом на этой неделе начала снижаться.

«Возможно, выходим на плато», - сказал Собянин на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Вместе с тем градоначальник отметил, что неделя была сложной, число случаев заражения коронавирусом за неделю возросло почти на 70%, госпитализаций - на 40%.