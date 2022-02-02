Собянин сообщил, что Москва выходит на плато по заболеваемости COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что динамика роста заболеваемости коронавирусом на этой неделе начала снижаться.
«Возможно, выходим на плато», - сказал Собянин на заседании Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Вместе с тем градоначальник отметил, что неделя была сложной, число случаев заражения коронавирусом за неделю возросло почти на 70%, госпитализаций - на 40%.
По словам мэра столицы, около 5 тысяч больничных коек для пациентов с COVID-19 в Москве остаются в резерве.
Система здравоохранения России на сегодняшний день справляется с огромной вспышкой коронавируса, необходимости в введении локдауна в стране нет, заявил врач-инфекционист, профессор, бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,1 млн+142 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+678 / сут.
Выздоровели
10,3 млн+48 426 / сут.
- Путину подарили духи «Красная Москва»
- Спикер Сената Румынии заявил, что РФ не может требовать убрать из страны объект ПРО США
- Мишустин: «омикрон» выявили практически во всех регионах России
- Собянин сообщил, что Москва выходит на плато по заболеваемости COVID-19
- ВОЗ: подвид «омикрона» ВА.2 обнаружили в 57 странах
- Британия подняла истребители из-за приближения предположительно российского самолета
- Германия запретила вещание в стране телеканала «Russia Today»
- Канатная дорога остановилась на «Красной Поляне» в Сочи
- «Хорошо переносится». Скворцова рассказала о вакцине ФМБА против COVID-19
- Ушаков: Китай поддерживает требование России по безопасности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru