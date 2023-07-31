Собянин: Будущая станция метро «Пыхтино» готова более чем на 90%

По его словам, уже стартовали отделочные и монтажные работы. Таким образом, в ближайшие месяцы станция «Пыхтино» может быть открыта. Когда откроется станция «Внуково», радиус метро Москвы от «Делового центра» до «Внуково» станет одним из самых протяженных. Его длина составит 30 километров и будет включать в себя 14 станций. Продление Солнцевской линии обеспечит улучшенные транспортные условия порядка 350 тысяч жителей и гостей столицы.

Генеральный директор компании-подрядчика ООО «ИБТ» Сергей Воробьев доложил мэру, что готовность станции «Пыхтино» уже превысила 90%.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы отметила, что строительство участка Солнцевской линии метро длиной 4,9 км с двумя станциями «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково» началось в октябре 2019 года. Планируется, что станцией «Пыхтино» будут пользоваться порядка 11 тысяч пассажиров в сутки, а к 2030 году рост пассажиропотока вырастет в два раза – до 22 тысяч пассажиров в сутки.

