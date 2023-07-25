На станции «Яхромская» салатовой ветки метро завершен монтаж уникального панно о жизни Москвы
Монтаж художественной композиции, посвященной 800-летию Москвы и рассказывающей о жизни города в 1947 году, на строящейся станции «Яхромская» участка продления Люблинско-Дмитровской линии метро полностью выполнен. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Как отметил заммэра, конструкции панно размером 160 на 5 метров установили на путевую стену станции.
«22 сюжета о жизни москвичей в середине прошлого века на 111 панелях ... сложились в единую композицию. Полюбоваться ей можно будет после открытия станции, пройдя по платформе вдоль пути, ведущего в центр», – указал Бочкарев.
Авторы композиции — архитекторы Николай Шумаков и Александр Некрасов и художник Александр Рукавишников. Тематика архитектурного облика «Яхромской» связана с расположенной рядом улицей 800-летия Москвы.
По словам гендиректора АО «Мосинжпроект» (генпроектировщика и генподрядчика строительства линий и станций метро) Юрия Кравцова, работы по установке панно заняли около двух недель, каждую часть собирали из нескольких алюминиевых сотовых плит размером 1,5 на 5 метров.
«Для этого на бетонной стене установлен каркас из стальных балок, на нем подвешена алюминиевая подсистема, состоящая из кронштейнов и профилей, на которую уже монтировались панели», — подчеркнул Кравцов.
Такой крепеж обеспечивает жесткость конструкции и минимизирует возможность деформации деталей. Композиция будет сочетаться с другими элементами отделки: так, на платформенном участке станции ведется монтаж красных и белых алюминиевых панелей.
Станция «Яхромская» расположена между Яхромским проездом и улицей 800-летия Москвы. На участке продления Люблинско-Дмитровской линии также строятся станции «Лианозово» и «Физтех».
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