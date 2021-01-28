Столичные власти заявили об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Москве устойчиво снижается, рассказала заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Заммэра отметила сокращение числа госпитализаций москвичей с COVID-19.

«С учётом имеющегося резерва в виде временных госпиталей и практически половины свободных коронавирусных коек в городе мы приняли решение "выводить из ковида" медицинские учреждения. С сегодняшнего дня пять стационаров на 2,2 тысячи коек возвращаются к своей обычной работе», — цитирует Ракову ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с распространением инфекции продолжает улучшаться. В связи с этим градоначальник подписал указ о снятии ограничений на ночную работу развлекательных заведений и общепита, а также отменил обязательный перевод на удаленную работу трети сотрудников столичных компаний.

