Собянин: Более 80 тыс человек посетили экскурсии акции «День без турникетов»
Проект «День без турникетов» установил рекорд по числу партнеров и участников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы Сергея Собянина.
К проекту присоединились свыше 300 компаний. Для жителей столицы и гостей города провели более 1,3 тысячи экскурсий, на которых побывало около 80 тысяч человек.
Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что экскурсии на городские предприятия проводятся с 2012 года. Горожане могут попасть на заводы, в театры, вузы и даже ознакомиться с работой метрополитена.
«У проекта есть практическая ценность - профориентация. Во время экскурсии все желающие могут посетить мастер-классы, задать вопросы рабочим и топ-менеджерам», - отметил градоначальник.
Всего в прошлом году в проекте участвовало 850 площадок, уточнил Собянин. За время действия акции прошло шесть тысяч экскурсий, которые посетили около 430 тысяч человек.
В 2024 году в акции задействуют десять новых площадок. Например, москвичи смогут увидеть процесс производства светофоров и дорожных знаков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru