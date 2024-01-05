Собянин: Более 80 тыс человек посетили экскурсии акции «День без турникетов»

К проекту присоединились свыше 300 компаний. Для жителей столицы и гостей города провели более 1,3 тысячи экскурсий, на которых побывало около 80 тысяч человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что экскурсии на городские предприятия проводятся с 2012 года. Горожане могут попасть на заводы, в театры, вузы и даже ознакомиться с работой метрополитена.

«У проекта есть практическая ценность - профориентация. Во время экскурсии все желающие могут посетить мастер-классы, задать вопросы рабочим и топ-менеджерам», - отметил градоначальник.

Всего в прошлом году в проекте участвовало 850 площадок, уточнил Собянин. За время действия акции прошло шесть тысяч экскурсий, которые посетили около 430 тысяч человек.

В 2024 году в акции задействуют десять новых площадок. Например, москвичи смогут увидеть процесс производства светофоров и дорожных знаков.

