Собянин: Более 6,4 тыс новых рабочих мест создадут на юго-востоке Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что был утвержден проект планировки территории на юго-востоке города между шоссе Фрезер, ул. Басовская, Перовским шоссе и ул. 1-я Фрезерная.

Теперь старые склады и устаревшие производственные объекты заменят комфортабельные жилые кварталы, здесь построят не только школу и детсад, но и спортивный цента, а также офисное здание.

Собянин добавил, что речь идет об улучшении условий проживания для 6,8 тысяч человек, а также о создании более 6,4 рабочих мест в этом районе.

Собянин сообщил о строительстве нового пешеходного моста между Красным Октябрем и Музеоном

Ранее стало известно, что более 12 тысяч москвичей в скором времени переедут в новые квартиры по программе реновации. Как отметил градоначальник, в III квартале 2023 года начнется расселение свыше 70 домов, для этого столица подготовит около 20 новостроек. Мэр Москвы указал, что уже 127,5 тысячи горожан переехали в новые дома или находятся в процессе переезда.

В целом программа затронет все городские округа. Лидерами по количеству новых переданных под заселение домов станут ЮВАО и СВАО.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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