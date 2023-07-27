Собянин: Более 6,4 тыс новых рабочих мест создадут на юго-востоке Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что был утвержден проект планировки территории на юго-востоке города между шоссе Фрезер, ул. Басовская, Перовским шоссе и ул. 1-я Фрезерная.

Теперь старые склады и устаревшие производственные объекты заменят комфортабельные жилые кварталы, здесь построят не только школу и детсад, но и спортивный цента, а также офисное здание.

Собянин добавил, что речь идет об улучшении условий проживания для 6,8 тысяч человек, а также о создании более 6,4 рабочих мест в этом районе.