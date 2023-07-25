Собянин сообщил о строительстве нового пешеходного моста между Красным Октябрем и Музеоном
25 июля 202311:24
В Москве построят пешеходный мост между «Красным Октябрем» и «Музеоном», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Он отметил ,что этот проект давно должен был быть реализован.
Собянин рассказал, что принял решение о включении в прошлом году в программу строительство моста. По его прогнозам, сооружение будет возведено в конце 2024, либо начале 2025 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru