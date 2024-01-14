Собянин: Более 50 млн карт «Тройка» выпущено с 2013 года

По словам градоначальника, с 2013 года в Москве выпустили более 50 миллионов карт «Тройка». Производство чипов к ней полностью локализовано в столице.

«Тройка» подбирает выгодный тариф для оплаты поездки по городу, проанализировав около 3,5 тыс. возможных вариантов», - рассказал мэр.

Собянин напомнил, что «Тройку» можно использовать для аренды велосипедов и оформления абонемента на парковки. Кроме того, картой можно расплатиться за посещение Московского зоопарка, Пушкинского музея и парка «Зарядье».

Сейчас в столице тестируют виртуальный аналог «Тройки». Пассажиры смогут оплачивать проезд смартфоном.

Собянин ранее сообщил ,что в 2023 году в Москве построили рекордное количество крупных транспортных объектов.

