Собянин: Более 50 млн карт «Тройка» выпущено с 2013 года
Карта «Тройка» превратилась из удобного способа оплаты проезда в многофункционального помощника, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, с 2013 года в Москве выпустили более 50 миллионов карт «Тройка». Производство чипов к ней полностью локализовано в столице.
«Тройка» подбирает выгодный тариф для оплаты поездки по городу, проанализировав около 3,5 тыс. возможных вариантов», - рассказал мэр.
Собянин напомнил, что «Тройку» можно использовать для аренды велосипедов и оформления абонемента на парковки. Кроме того, картой можно расплатиться за посещение Московского зоопарка, Пушкинского музея и парка «Зарядье».
Сейчас в столице тестируют виртуальный аналог «Тройки». Пассажиры смогут оплачивать проезд смартфоном.
Собянин ранее сообщил ,что в 2023 году в Москве построили рекордное количество крупных транспортных объектов.
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