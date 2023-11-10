Дептранс: Разблокировка карт «Тройка» для поездок по МЦД станет платной

В ведомстве напомнили, что поездка будет считаться оплаченной только если карту, в том числе банковскую, приложить к турникету или валидатору и на входе, и на выходе со станции. Тогда пассажир сможет совершить бесплатную пересадку на метро, МЦК или МЦД.

«Есть пассажиры, которые не закрывают свою поездку на МЦД. В этом случае карту «Тройка» блокируют для поездок на железной дороге. Для разблокировки нужно обратиться в ж/д кассу, пока сбор за это не взимается, но скоро разблокировка станет платной», - указали в дептрансе.

Ранее департамент транспорта Москве выпустил лимитированные карты «Тройка», посвящённые 100-летию Музея МХАТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

