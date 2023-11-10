Дептранс: Разблокировка карт «Тройка» для поездок по МЦД станет платной
Департамент транспорта Москвы объявил, что разблокировка карт «Тройка» для поездок по Московским скоростным диаметрам (МЦД) в ближайшем будущем станет платной.
В ведомстве напомнили, что поездка будет считаться оплаченной только если карту, в том числе банковскую, приложить к турникету или валидатору и на входе, и на выходе со станции. Тогда пассажир сможет совершить бесплатную пересадку на метро, МЦК или МЦД.
«Есть пассажиры, которые не закрывают свою поездку на МЦД. В этом случае карту «Тройка» блокируют для поездок на железной дороге. Для разблокировки нужно обратиться в ж/д кассу, пока сбор за это не взимается, но скоро разблокировка станет платной», - указали в дептрансе.
Ранее департамент транспорта Москве выпустил лимитированные карты «Тройка», посвящённые 100-летию Музея МХАТ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ проводит обыски у крупнейших производителей медицинского спирта
- Дептранс: Разблокировка карт «Тройка» для поездок по МЦД станет платной
- Россияне эксплуатируют автомобиль 27 лет до момента утилизации
- «От Doors до Канье Уэста»: Сервис «Звук» назвал величайшие альбомы
- «Tibio»: Производитель кофе Tchibo сменил название в России
- Триллер «Синдром» с Акиньшиной и Кяро вышел в кинопрокат в РФ
- В Екатеринбурге в честь юбилея фильма «Брат-2» пройдет фестиваль
- Дочь Владимира Машкова стала гражданкой США
- Умерла космонавт-дублер Терешковой Валентина Пономарева
- Глава «Тинькофф» Близнюк заявил о «жутком дефиците» IT-специалистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru