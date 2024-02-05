Собянин: Более 400 тысяч бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года

Свыше 400 тысяч бесплатных пересадок совершили москвичи на маршрутах городского наземного транспорта с начала 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.

По его словам, чтобы воспользоваться такой возможностью, следует привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Московский транспорт» или «Метро Москвы». В этом случае бесплатные пересадки активируются в течение суток. Также можно оплатить первую поездку в трамвае, электробусе или автобусе при помощи валидатора, а впоследствии в течение 90 минут сделать пересадку либо снова воспользоваться тем же маршрутом. В этом случае деньги с карты «Тройка» при оплате на валидаторе не спишутся.

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Собянин добавил, что в 2023 году жители Москвы сделали свыше 6,6 млн бесплатных пересадок. Экономия при этом составила более 180 млн рублей.

Ранее Собянин заявил, что в московском метро появится схема трамвайной сети столицы.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Мэр МосквыМосквичиОбщественный ТранспортСергей Собянин

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