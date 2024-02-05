Собянин: Более 400 тысяч бесплатных пересадок совершили пассажиры с начала года
Свыше 400 тысяч бесплатных пересадок совершили москвичи на маршрутах городского наземного транспорта с начала 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил столичный мэр Сергей Собянин.
По его словам, чтобы воспользоваться такой возможностью, следует привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Московский транспорт» или «Метро Москвы». В этом случае бесплатные пересадки активируются в течение суток. Также можно оплатить первую поездку в трамвае, электробусе или автобусе при помощи валидатора, а впоследствии в течение 90 минут сделать пересадку либо снова воспользоваться тем же маршрутом. В этом случае деньги с карты «Тройка» при оплате на валидаторе не спишутся.
Собянин добавил, что в 2023 году жители Москвы сделали свыше 6,6 млн бесплатных пересадок. Экономия при этом составила более 180 млн рублей.
Ранее Собянин заявил, что в московском метро появится схема трамвайной сети столицы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко: Многие страны согласны с Россией в вопросе смены пола
- Эксперт Воробьев объяснил сбой в зоне .RU некорректной работой ПО
- Рэпера Киллера Майка арестовали после получения трех Grammy
- РЖД: Движение поездов на участке Туапсе – Адлер приостановили из-за схода селя
- Фильм «Мастер и Маргарита» вновь стал лидером кинопроката в России и СНГ
- Билли Айлиш получила премию Grammy за «Песню года»
- Бакальчук: Сгоревший склад Wildberries соответствовал нормам безопасности
- Авиакомпаниям России хотят запретить рассаживать семьи в самолетах
- Законопроект Сената США предполагает выделение средств на ПВО Израиля
- Пушилин: Скорее всего, у Зеленского хватит ресурса отодвинуть Залужного
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru