Собянин: В московском метро появится схема трамвайной сети столицы

Официальную схему всей трамвайной сети создали в Москве, ее первые экземпляры появятся на 11 станциях метро рядом с трамвайными остановками, далее схемы можно будет увидеть на самих остановках. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В столице развитая сеть трамваев – они ежедневно курсируют по 35 маршрутам. Теперь все остановки каждого из них отражены на схеме», – написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Как отметил Собянин, на схеме есть остановки всех трамвайных маршрутов, линии метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД), вокзалы, а также кольцевые автомагистрали и причалы электрических судов. Подсказками служат крупные парки, реки, графические изображения главных достопримечательностей Москвы.

Схема оформлена в едином навигационном стиле столичного транспорта со знакомыми пассажирам пиктограммами, обозначениями номеров линий, фирменным шрифтом. В ней отмечены средние интервалы движения и видовые маршруты.

Сегодня пассажиры трамваев Москвы совершают около 600 тысяч поездок ежедневно, инфраструктура транспорта активно развивается. С 2017 года столица получила более 500 современных низкопольных трамваев, 464 из них – трехсекционные «Витязь-Москва» российского производства. Планируется, что в ближайшие годы полное обновление парка вагонов будет завершено.

С 2021 года трамвайной сетью управляет Московский метрополитен. В рамках нового этапа модернизации инфраструктуры на улицах столицы начали устанавливать безопасные приподнятые платформы, оборудовать бесстыковые пути, а также обновлять рельсы, шпалы, стрелочные переводы.

