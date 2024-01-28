Собянин: На средства от продажи зеленых облигаций Москва приобрела 51 электробус

Градоначальник напомнил, что в 2023 году Москва впервые выпустила зеленые облигации для граждан. Объем размещения составил два миллиарда рублей. Выпуск реализовали за пять недель.

«Их покупка позволяет инвестировать в городской экологический проект без риска потерять свои деньги», - написал Собянин.

По словам мэра, доход от облигаций на уровне 8,5% годовых выплачивается каждый квартал. Срок обращения ценных бумаг составляет два года.

Московские зеленые облигации приобрели жители 73 регионов.

Ранее Собянин назвал Москву лидером в Европе по развитию и использованию электротранспорта.

