Собянин: Более 4 тысяч площадок для зимнего досуга открыто в Москве

Более четырех тысяч площадок для зимнего досуга открыли в Москве — от главного катка страны на ВДНХ до небольших горок, большинство из площадок находятся в жилых кварталах и районных парках. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Собянин: Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

Он отметил, что в новогодние праздники столица будет празднично украшена. Также Собянин указал, что на 32 площадках фестиваля «Путешествия в Рождество» гостей ждут 19 бесплатных катков, ярмарки, мастер-классы, новогодние утренники и благотворительные программы.

Глава города также подчеркнул, что уже свыше 10 тысяч человек присоединились к акции «Поделись теплом», инициаторами которой стали участники проекта «Московское долголетие». Так, к Новому году военнослужащим будет отправлено свыше 8,5 тысячи теплых вещей.

Так, центральной площадкой новогодних праздников по традиции вновь станет ВДНХ. Как отмечается в материале, каток ВДНХ с начала сезона посетили уже свыше 120 тысяч человек. В праздничные дни на ледовой площадке пройдут интерактивные программы, мастер-классы по фигурному катанию, иммерсивный спектакль «Рождество желаний», а также соревнования фигуристов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:МоскваСергей Собянин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры