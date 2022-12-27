Собянин: Более 4 тысяч площадок для зимнего досуга открыто в Москве

Он отметил, что в новогодние праздники столица будет празднично украшена. Также Собянин указал, что на 32 площадках фестиваля «Путешествия в Рождество» гостей ждут 19 бесплатных катков, ярмарки, мастер-классы, новогодние утренники и благотворительные программы.

Глава города также подчеркнул, что уже свыше 10 тысяч человек присоединились к акции «Поделись теплом», инициаторами которой стали участники проекта «Московское долголетие». Так, к Новому году военнослужащим будет отправлено свыше 8,5 тысячи теплых вещей.

Так, центральной площадкой новогодних праздников по традиции вновь станет ВДНХ. Как отмечается в материале, каток ВДНХ с начала сезона посетили уже свыше 120 тысяч человек. В праздничные дни на ледовой площадке пройдут интерактивные программы, мастер-классы по фигурному катанию, иммерсивный спектакль «Рождество желаний», а также соревнования фигуристов.

