Собянин: Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным
Метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и наземный транспорт будет работать с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января, проезд в новогоднюю ночь будет бесплатным, сообщает пресс-служба правительства столицы.
В сообщении говорится, что в метро будет организована прямая трансляция новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина, а на эскалаторах и в наземном транспорте будут звучать поздравления, записанные голосами популярных артистов.
Отмечается, что в случае ограничения входа на Красную площадь с 22:00 31 декабря 2022 года на станции метро «Охотный Ряд» будут закрыты выходы 5, 6 и 7.
В московской мэрии также указали, что в рождественскую ночь, с 6 на 7 января, метрополитен и МЦК будут работать до 2:00 (включая автобусы КМ), а наземный гортранспорт - до 3:30. Поезда МЦД в новогоднюю и рождественскую ночи будут работать до 3:00.
Кроме того, во время новогодних каникул с 1 по 8 января 2023 года парковка в зоне платного парковочного пространства будет бесплатной, за исключением парковок закрытого типа со шлагбаумом.
Ранее власти Санкт-Петербурга объявили, что метрополитен и наземный общественный транспорт Северной столицы будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь, сообщает RT.
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