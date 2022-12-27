Собянин: Проезд на метро, МЦК и наземном транспорте в новогоднюю ночь будет бесплатным

В сообщении говорится, что в метро будет организована прямая трансляция новогоднего обращения президента РФ Владимира Путина, а на эскалаторах и в наземном транспорте будут звучать поздравления, записанные голосами популярных артистов.

Отмечается, что в случае ограничения входа на Красную площадь с 22:00 31 декабря 2022 года на станции метро «Охотный Ряд» будут закрыты выходы 5, 6 и 7.

В московской мэрии также указали, что в рождественскую ночь, с 6 на 7 января, метрополитен и МЦК будут работать до 2:00 (включая автобусы КМ), а наземный гортранспорт - до 3:30. Поезда МЦД в новогоднюю и рождественскую ночи будут работать до 3:00.

Кроме того, во время новогодних каникул с 1 по 8 января 2023 года парковка в зоне платного парковочного пространства будет бесплатной, за исключением парковок закрытого типа со шлагбаумом.

Ранее власти Санкт-Петербурга объявили, что метрополитен и наземный общественный транспорт Северной столицы будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь, сообщает RT.

