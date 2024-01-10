Собянин: В 2024 году завершится программа реконструкции развязок на МКАД
В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» и городской программы «Развитие транспортной системы» в Москве построили 115 км дорог, 66 тоннелей, эстакад, мостов и 19 пешеходных переходов, рассказал в блоге на своём персональном сайте мэр столицы Сергей Собянин.
В уходящем году в столице завершили проект новой хордовой магистрали – Московского скоростного диаметра (МСД) в пределах МКАД. Другим важным завершенным объектом стал северный дублер Кутузовского проспекта. После реконструкции на МКАД открылась и Липецкая развязка – главные южные ворота Москвы с прямым выходом на федеральную трассу М-4 «Дон».
«В 2024 году мы в основном завершим формирование нового дорожного каркаса Москвы. Планируем достроить Южную рокаду. Трасса длиной порядка 40 км пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до ул. Верхние Поля в Капотне», – написал Собянин.
На данный момент Южная рокада готова почти на 90%. Работы продолжаются на четырех участках. Как сообщил мэр, в 2024 году в столице планируют завершить реконструкцию развязок на МКАД.
Также в 2024 году выполнят реконструкцию развязки с Алтуфьевским шоссе. На северо-востоке города откроется новый путепровод через железнодорожные пути МЦД-1. Кроме того, в ТиНАО строят дублер Калужского шоссе. Помимо прочего в 2024 году планируют открыть участок от магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до трассы Середнево – Марьино – Десна.
«Новая дорога улучшит транспортное обслуживание жителей поселений Мосрентген, Сосенского, Филимонковского и Десеновского. А еще обеспечит удобный подъезд к станции метро «Прокшино» Сокольнической линии, рабочим местам и другим важным городским объектам», – добавил мэр столицы.
Ожидается, что в 2024 году в Москве появится 94 километра дорог. Также в столице возведут 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Виролайнен
- Собянин: В 2024 году завершится программа реконструкции развязок на МКАД
- Милош Бикович намекнул на рождение ребенка
- СМИ: В России на четверть снизилось количество угонов автомобилей
- СМИ: Продажи билетов на концерты по итогам 2023 года выросли на 35%
- СМИ: США потребовали от Греции новых поставок оружия Украине под угрозой шантажа
- Жителя Алтая арестовали за попытку участия в конфликте на стороне ВСУ
- Сбербанк увеличил ставки по ипотечным программам
- Рейс Москва-Горно-Алтайск экстренно сел в Барнауле
- МИД РФ: Среди пострадавших в Эквадоре нет россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru