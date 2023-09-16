Собянин: аппарат для запуска сердца при реанимации разработали в Москве

По его словам, инновационная система делает непрямой массаж сердца. Градоначальник указал, что в России нет аналогов подобных систем.

Собянин отметил, что в будущем планируется связать автомат для запуска сердце с аппаратом ИВЛ, создав уникальный реанимационный комплекс.

