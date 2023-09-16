Собянин: аппарат для запуска сердца при реанимации разработали в Москве
16 сентября 202320:45
Автоматический аппарат для запуска сердца при реанимации разработали в столице, установка системы занимает 20 секунд, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
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По его словам, инновационная система делает непрямой массаж сердца. Градоначальник указал, что в России нет аналогов подобных систем.
Собянин отметил, что в будущем планируется связать автомат для запуска сердце с аппаратом ИВЛ, создав уникальный реанимационный комплекс.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru