Ракова сообщила о внедрении сервиса ИИ для постановки окончательного диагноза в 24 поликлиниках Москвы

Новый модуль системы поддержки принятия решений на основе технологий искусственного интеллекта внедрили в 24 московских поликлиниках. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, ИИ помогает врачам поставить диагноз на основании анализа данных электронной медицинской карты пациента за последние два года.

«Инструмент анализирует порядка 80 видов медицинских документов – это протоколы осмотров, результаты лабораторных и инструментальных исследований и ряд других, и формирует свой вариант подтвержденного диагноза. Если он отличается от того, который поставил врач, система сигнализирует об этом, отображая уведомление», — сообщила Ракова.

По словам заммэра, сервис призван «подстраховать» медика в случае подозрения на одно из 95 заболеваний, требующих диспансерного наблюдения. Точность инструмента достигает 87%. Планируется, что до конца сентября модуль внедрят во всех взрослых поликлиниках Москвы.

Новый сервис системы подключается, если во время заполнения протокола осмотра врач принимает решение поставить пациенту заключительный диагноз. Цифровой помощник анализирует жалобы и анамнез из текущего протокола, данные электронной медкарты со сроком давности не более двух лет, формирует заключительный диагноз. Терапевт может согласиться с ним или поставить собственный.

Модуль разработан при участии экспертов компании СберМедИИ (входит в индустрию здоровья Сбербанка) и Лаборатории искусственного интеллекта Сбера, сервис обучен столичными врачами на данных о 30 млн визитов пациентов за два года.

«"АИДА" — это уникальная система глубокой диагностики и мониторинга состояния пациента, которая на сегодня не имеет аналогов в России и в мире. Создание данной модели на базе ИИ – это уже второй совместный проект Правительства Москвы и Сбера в сфере цифровизации поликлинического звена», — рассказал глава Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов.

Эксперт отметил, что с 2020 года на первичном приеме во всех поликлиниках столицы помощник врача «ТОП-3» помогает в постановке предварительного диагноза, теперь «АИДА» начнет оказывать помощь в определении заключительного диагноза.

