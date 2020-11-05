Столичные власти не увидели необходимости во введении спецпропусков
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что необходимости введения в городе спецпропусков нет. Об этом заммэра рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам Ефимова, горожане и организации проявляют ответственность и соблюдают меры по борьбе с коронавирусом. Заммэра отметил, что антивирусные требования нарушают не более 2,5% предприятий города, в связи с этим в столице закрыто 7 организаций.
Кроме того, Владимир Ефимов рассказал, что надеется на строгое соблюдение всех требований, связанных с предотвращением распространения COVID-19. Заммэра подчеркнул, что это позволит не вводить в Москве более жёсткие ограничения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что власти столицы не планируют введение нового локдауна.
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