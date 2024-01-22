Собянин: 16,3 тысячи жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации
Свыше 40% жителей района Метрогородок переедут в новые квартиры по программе реновации столичного жилфонда. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, на сегодняшний день 855 семей переезжают в жилой комплекс на Открытом шоссе. В целом, указал Собянин, новые квартиры в Метрогородке получат 16,3 тысячи человек.
Мэр также рассказал, что на ТЭЦ-23 проходит большая модернизация производственных мощностей и замена оборудования. Кроме того, Собянин отметил, что ведутся большие работы по программе «Мой район». Так, благоустроили улицу Николая Химушина и отремонтировали центр содействия семейному воспитанию «Маяк».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Сети затравили женщину, похожую на выкинувшую кота Твикса проводницу
- Почти половина французов назвала феминизм угрозой для мужчин
- В Ленобласти ликвидировали возгорание на химтерминале «Новатэк»
- «Воздух» Германа-младшего стал самым кассовым военным фильмом среди новинок
- Шолохова рассмешил указ Зеленского об «угнетении» украинцев в России
- В Белом доме допустили победу России на Украине в ближайшие недели
- Польша и Украина будут вместе производить оружие
- Глава СПЧ Фадеев призвал международные организации осудить удар ВСУ по Донецку
- СМИ: В Подмосковье шесть дней ищут собаку, высаженную из электрички
- Таяни: Военная миссия ЕС в Красном море не будет поражать территорию Йемена
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru