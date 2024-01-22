Собянин: 16,3 тысячи жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации

Свыше 40% жителей района Метрогородок переедут в новые квартиры по программе реновации столичного жилфонда. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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По его словам, на сегодняшний день 855 семей переезжают в жилой комплекс на Открытом шоссе. В целом, указал Собянин, новые квартиры в Метрогородке получат 16,3 тысячи человек.

Мэр также рассказал, что на ТЭЦ-23 проходит большая модернизация производственных мощностей и замена оборудования. Кроме того, Собянин отметил, что ведутся большие работы по программе «Мой район». Так, благоустроили улицу Николая Химушина и отремонтировали центр содействия семейному воспитанию «Маяк».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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