Собянин: 16,3 тысячи жителей Метрогородка переедут в новые квартиры по реновации

По его словам, на сегодняшний день 855 семей переезжают в жилой комплекс на Открытом шоссе. В целом, указал Собянин, новые квартиры в Метрогородке получат 16,3 тысячи человек.

Мэр также рассказал, что на ТЭЦ-23 проходит большая модернизация производственных мощностей и замена оборудования. Кроме того, Собянин отметил, что ведутся большие работы по программе «Мой район». Так, благоустроили улицу Николая Химушина и отремонтировали центр содействия семейному воспитанию «Маяк».

