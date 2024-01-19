В Марьиной роще появится новостройка по реновации
В столичном районе Марьина роща в 2024 году будет введен в эксплуатацию жилой дом по программе реновации, расположенный рядом с одноименной станцией МЦД-2, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время ведется чистовая отделка, монтаж фасадов и благоустройство придомовой территории», - отметил Загрутдинов.
По его словам, в новостройке будет 286 квартир. Двор будет благоустроен, его озеленят, там появятся детская и спортивная площадки.
Автомобилистам предложат подземную парковку, куда будет спускаться один из трех лифтов, которые установят в доме. При этом вход в здание будет на одном уровне с землей, что избавит маломобильных людей и мам с колясками от каких-либо проблем.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru