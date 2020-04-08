Самоизоляция по-русски. Соблюдать тошно, нарушать дорого

Москвичей, соблюдающих режим самоизоляции, на который в борьбе с коронавирусом возлагается основная надежда (не считая, разумеется, врачей и персонал инфекционных больниц, которые в эти дни работают как на фронте), в среду поубавилось. А на улицах, наоборот, народу прибыло. Так называемый индекс самоизоляции, введенный «Яндексом», на 16:00 8-го апреля составил 2,9 против 3,4 неделю назад. Уставшие от сидения в четырех стенах москвичи потянулись на улицы под любым предлогом. И совершенно напрасно, поскольку теперь это точно влетит в копеечку.

Правительство Москвы и столичное Управление МВД подписали соглашение, которое наделило полицейских полномочиями выписывать штрафы за нарушение режима повышенной готовности для всех жителей столицы. Как следует из разъяснений, которые дал агентству ТАСС начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, соглашение «означает, что с этого момента сотрудники полиции смогут использовать нормы московского КоАП, которые недавно были уточнены в части ужесточения ответственности для нарушителей повышенной готовности. Речь идет о всех жителях Москвы», - указал представитель МВД. По его словам, могут быть оштрафованы все нарушители режима повышенной готовности, а не только граждане, у которых подтверждено заражение инфекцией.

«Цена» бесцельных прогулок по столичным улицам стала существенно выше: теперь нарушителей режима самоизоляции ждут штрафы минимум в 4 тысячи рублей, а не в тысячу, как было на практике раньше, - рассказал РИА Новости юрист Михаил Бирюков. Сами ограничения, введенные решением городских властей в связи с пандемией коронавируса, Бирюков назвал «противоречащими праву на свободу перемещения». По его словам, запрет выходить из дома напрямую распространяется на людей старше 65 лет, хронических больных, недавно вернувшихся из-за границы и контактировавших с больными. Для всех остальных, заявил юрист, ограничения носят рекомендательный характер. Налицо, по его мнению, юридическая коллизия.

Но эта реплика в защиту соблюдения закона останется гласом вопиющего в пустыне. Во-первых, соглашение между столичными властями и МВД уже утвердил глава правительства России Михаил Мишустин. А во-вторых, а, вернее, в главных, Владимир Путин в отдельном обращении к россиянам, прозвучавшем после послания губернаторам, вновь призвал граждан оставаться дома:

«Постоянно находиться в четырёх стенах, что называется, муторно и тошно. Но выбора сейчас нет», - заявил президент.

