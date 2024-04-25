«Большая проблема»: Число штрафов за утечки персональных данных выросло в 20 раз

Количество утечек персональных данных растет вдвое последние три года, число штрафов за год увеличилось в 20 раз, заявил генеральный директор СDP (Customer Data Platform) Sendsay, основатель Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных Глеб Кащеев на пресс-конференции НСН.

«Проблема в том, что последние три года количество утечек растет вдвое каждый год. Это достаточно большая проблема, на которую обращает внимание государство, используя метод кнута. Количество протоколов и штрафов выросло за последние три года в 20 раз. При этом внимание было обращено к большому бизнесу и крупным утечкам. Но система штрафов уже меняется, скоро они станут оборотными», - отметил он.

С начала 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 19 фактов утечек персональных данных, в сеть попало более 510 млн записей о россиянах. За весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек. В связи с существующими проблемами рынка хранения и обработки персональных клиентских данных, было принято решение создать ассоциацию, которую учредили российские IT-компании Stream Telecom, Sendsay и DashaMail. Основная цель создания такой организации — обеспечить безопасность хранения личных данных граждан, улучшить качество работы с персональными данными и усилить конкурентоспособность российских компаний на рынке.

