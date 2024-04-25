«Большая проблема»: Число штрафов за утечки персональных данных выросло в 20 раз

Глеб Кащеев заявил НСН, что количество утечек персональных данных растет вдвое последние три года, государство все больше обеспокоено этой проблемой. 

Количество утечек персональных данных растет вдвое последние три года, число штрафов за год увеличилось в 20 раз, заявил генеральный директор СDP (Customer Data Platform) Sendsay, основатель Ассоциации компаний по защите и хранению персональных данных Глеб Кащеев на пресс-конференции НСН.

«Проблема в том, что последние три года количество утечек растет вдвое каждый год. Это достаточно большая проблема, на которую обращает внимание государство, используя метод кнута. Количество протоколов и штрафов выросло за последние три года в 20 раз. При этом внимание было обращено к большому бизнесу и крупным утечкам. Но система штрафов уже меняется, скоро они станут оборотными», - отметил он.

С начала 2024 года Роскомнадзор зафиксировал 19 фактов утечек персональных данных, в сеть попало более 510 млн записей о россиянах. За весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек. В связи с существующими проблемами рынка хранения и обработки персональных клиентских данных, было принято решение создать ассоциацию, которую учредили российские IT-компании Stream Telecom, Sendsay и DashaMail. Основная цель создания такой организации — обеспечить безопасность хранения личных данных граждан, улучшить качество работы с персональными данными и усилить конкурентоспособность российских компаний на рынке.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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