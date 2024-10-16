Собирал дождевую воду: Мужчина рассказал, как два месяца выживал на дрейфующей лодке
Появились видеокадры с Михаилом Пичугиным, который два месяца выживал на дрейфующей по Охотскому морю резиновой лодке, сообщает «РЕН ТВ».
Мужчина заявил, что сумел спастись с божьей помощью. «Водичку собирали. Дождевую», — сказал Михаил.
Мужчина находится в больнице Магадана, где проходит лечение. Вскоре сотрудники Следственного комитета его допросят.
В планах у него выписаться из больницы и вернуться домой. Он намерен организовать похороны брата и племянника, которые не смогли пережить путешествие.
Ранее матрос российского корабля «Ангел» Василий Солнцев рассказал, как вместе с экипажем судна спасал Пичугина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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