Матрос рассказал, как спасал дрейфовавшего 66 дней по Охотскому морю мужчину

По его словам, когда увидели человека в лодке, стали его сразу спасать. «Мы ему дали мешок, он в него залез, и мы подняли его краном», – заявил Солнцев.

Пичугин был серьезно обезвожен. Моряки давали ему воду ложками, чтобы не вызвать у организма отторжение. Мокрую одежду мужчине заменили на сухую, после чего укутали в одеяло. Спустя пару часов мужчина смог говорить. «Он попил водички, согрелся... Начал вспоминать, как было», – указал матрос.

Ранее стало известно, что Пичугину, который выживал два месяца на лодке в Охотском море, грозит колония за нарушение эксплуатации водного транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

