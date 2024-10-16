Матрос рассказал, как спасал дрейфовавшего 66 дней по Охотскому морю мужчину
Матрос российского корабля «Ангел» Василий Солнцев рассказал, как вместе с экипажем судна спасал Михаила Пичугина, который смог выжить, после того, как 66 дней дрейфовал по Охотскому морю в резиновой лодке, сообщает «РЕН ТВ».
По его словам, когда увидели человека в лодке, стали его сразу спасать. «Мы ему дали мешок, он в него залез, и мы подняли его краном», – заявил Солнцев.
Пичугин был серьезно обезвожен. Моряки давали ему воду ложками, чтобы не вызвать у организма отторжение. Мокрую одежду мужчине заменили на сухую, после чего укутали в одеяло. Спустя пару часов мужчина смог говорить. «Он попил водички, согрелся... Начал вспоминать, как было», – указал матрос.
Ранее стало известно, что Пичугину, который выживал два месяца на лодке в Охотском море, грозит колония за нарушение эксплуатации водного транспорта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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