СМИ: Выживавшему два месяца в Охотском море мужчине грозит тюремный срок
Выживавшему два месяца на лодке в Охотском море Михаилу Пичугину грозит тюремное заключение за нарушение эксплуатации водного транспорта, сообщил Telegram-канал SHOT.
Согласно данным, если будет установлено, что Пичугин, который имел возможность управлять судном, не подготовил его должным образом к выходу в открытое море, ему будет предъявлено обвинение. Так, Пичугину может грозить до семи лет колонии.
Канал отметил, что прокуратура проверит, были ли на лодке рации, связь для информирования о ЧП, спасательные жилеты и красная ракета. Подчеркивается, что было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
В настоящее время Пичугин находится в реанимации в Магадане, его доставили туда после двухмесячного дрейфа в Охотском море. Лодку, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки. Из трех человек выжил только Пичугин, которого спасли рыбаки, сейчас он находится в тяжелом состоянии, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин встретился с гендиректором «Росатома» Лихачевым
- СМИ: Выживавшему два месяца в Охотском море мужчине грозит тюремный срок
- Сервис Банки.ру составил портрет пользователя кредитных карт
- Джон Бон Джови поддержал Камалу Харрис
- На Украине заявили о подготовке ВСУ к отходу из Курской области
- Рогов: Украинские дроны атаковали Энергодар
- «Цены вырастут»: Названы последствия запрета на работу в такси для мигрантов
- Суд арестовал водителя, подозреваемого во взрыве на АГЗС в Грозном
- Путин включил Эрнста и Хабенского в состав Совета по культуре
- Трамп заявил, что Байден ненавидит Харрис
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru