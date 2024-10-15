СМИ: Выживавшему два месяца в Охотском море мужчине грозит тюремный срок

Канал отметил, что прокуратура проверит, были ли на лодке рации, связь для информирования о ЧП, спасательные жилеты и красная ракета. Подчеркивается, что было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

В настоящее время Пичугин находится в реанимации в Магадане, его доставили туда после двухмесячного дрейфа в Охотском море. Лодку, на которой двое мужчин и подросток отправились в начале августа из Хабаровского края на Сахалин, обнаружили у берегов Камчатки. Из трех человек выжил только Пичугин, которого спасли рыбаки, сейчас он находится в тяжелом состоянии, передает «Радиоточка НСН».

