Собчак: В Кремле собирают бизнесменов «первого эшелона»

В Кремле собирают крупнейших российских бизнесменов на фоне начала военной спецоперации России на Украине. Об этом сообщила в своем Telegram журналист Ксения Собчак со ссылкой на свои источники.

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Она отметила, что речь идет о бизнесменах «первого эшелона».

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации в Донбассе, призвав украинцев сложить оружие, а россиян - отнестись с пониманием.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БизнесКсения Собчак
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