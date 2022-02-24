Собчак: В Кремле собирают бизнесменов «первого эшелона»
24 февраля 202211:31
В Кремле собирают крупнейших российских бизнесменов на фоне начала военной спецоперации России на Украине. Об этом сообщила в своем Telegram журналист Ксения Собчак со ссылкой на свои источники.
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Она отметила, что речь идет о бизнесменах «первого эшелона».
Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации в Донбассе, призвав украинцев сложить оружие, а россиян - отнестись с пониманием.
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24 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru