Собчак удивил призыв Матвиенко забыть про заграничные поездки на год

«Это же она шутит,да?Ближайший ГОД?!?!?!?», - написала Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня».

Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24» выразила мнение, что и Россия, и другие государства не скоро снимут все ограничения и разрешат въезд иностранцам. «Один год - это же ведь не трагедия?» - цитирует её ТАСС.

