Собчак удивил призыв Матвиенко забыть про заграничные поездки на год

Бывший кандидат в президенты РФ, телеведущая Ксения Собчак эмоционально отреагировала на призыв спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко к россиянам не планировать никаких поездок за границу на этот год из-за ситуации с коронавирусом.

Аналитик: Раньше 2021 года за границу никто не полетит

«Это же она шутит,да?Ближайший ГОД?!?!?!?», - написала Собчак в телеграм-канале «Кровавая барыня».

Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24» выразила мнение, что и Россия, и другие государства не скоро снимут все ограничения и разрешат въезд иностранцам. «Один год - это же ведь не трагедия?» - цитирует её ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
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