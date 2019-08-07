Собчак рассказала подробности смерти Аллы Вербер
Стали известны подробности смерти фешн-директора ЦУМа Аллы Вербер в Италии. Как рассказала телеведущая Ксения Собчак, 61-летняя бизнесвумен была доставлена в больницу с диагнозом «сепсис». Об этом она рассказала в своем telegram-канале.
Телеведущая сообщила, что Вербер почувствовала себя плохо вечером 5 августа, когда та находилась в итальянском городке Форте-дей-Марми. Сразу же она была направлена в больницу. Бизнесвумен подключили к аппарату, а для спасения ее жизни врачи прилетели из Израиля, сообщает Ura.ru.
Кроме того, Собчак рассказала, что Вербер боролась с проблемами со здоровьем на протяжении этого года. Она перенесла на ногах два воспаления легких, о которых никто не знал.
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