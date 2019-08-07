Собчак рассказала подробности смерти Аллы Вербер

Телеведущая сообщила, что Вербер почувствовала себя плохо вечером 5 августа, когда та находилась в итальянском городке Форте-дей-Марми. Сразу же она была направлена в больницу. Бизнесвумен подключили к аппарату, а для спасения ее жизни врачи прилетели из Израиля, сообщает Ura.ru.

Кроме того, Собчак рассказала, что Вербер боролась с проблемами со здоровьем на протяжении этого года. Она перенесла на ногах два воспаления легких, о которых никто не знал.



