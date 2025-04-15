Под Ростовом в шахте «Садкинская» произошел обвал породы
Обвал породы произошел в подземной горной выработке на шахте «Садкинская» в Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
Как отметил чиновник, в забое в шахте в Белокалитвинском районе находились около 75 работников. Их подняли на поверхность.
«По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтера. Горные спасатели приступили к работам», - написал Слюсарь в Telegram-канале.
На место инцидента выехали представители администрации района.
Ранее в угольной шахте в Иране произошла утечка газа, погибли семь рабочих, напоминает RT.
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