Под Ростовом в шахте «Садкинская» произошел обвал породы

Обвал породы произошел в подземной горной выработке на шахте «Садкинская» в Ростовской области. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

Как отметил чиновник, в забое в шахте в Белокалитвинском районе находились около 75 работников. Их подняли на поверхность.

«По предварительным данным, в забое под завалом остались два шахтера. Горные спасатели приступили к работам», - написал Слюсарь в Telegram-канале.

На место инцидента выехали представители администрации района.

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