Володин призвал отстранить Каллас и отдать ее под международный трибунал
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал отстранить от должности и отдать под международный трибунал ООН верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас. Об этом политик написал в Telegram-канале.
Володин напомнил, что Каллас потребовала от стран ЕС и кандидатов на вступление в сообщество отказаться от поездок в Россию в дни празднования Дня Победы. Она пригрозила государствам «последствиями», пишет 360.ru.
Председатель Госдумы назвал главу евродипломатии русофобкой, а ее заявление — неуважением к памяти спасавших мир от фашизма.
«Мир, спасенный советским многонациональным народом ценой 27 миллионов жизней, а также странами антигитлеровской коалиции... должен всегда помнить и чтить память о них... Можно простить разные ошибки политикам, кроме одной — осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем. Если бы не героический подвиг советских солдат и офицеров, совершенный 80 лет назад, Европы бы не было», - подчеркнул Володин.
Политик напомнил, что в РФ действует закон о запрете реабилитации нацизма, позволяющий привлечь к ответственности «таких, как Каллас».
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