Россияне стали получать фейковые письма якобы от «Госуслуг»

Россиянам стали приходить фейковые письма о том, что в их аккаунт «Госуслуг» якобы пытаются войти с другого устройства, сообщили РИА Новости.

Так, на почту жертвы приходит поддельное сообщение с уведомлением, что в их аккаунт на портале совершен успешный вход «с нового устройства».