Россияне стали получать фейковые письма якобы от «Госуслуг»

Россиянам стали приходить фейковые письма о том, что в их аккаунт «Госуслуг» якобы пытаются войти с другого устройства, сообщили РИА Новости.

Так, на почту жертвы приходит поддельное сообщение с уведомлением, что в их аккаунт на портале совершен успешный вход «с нового устройства».

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Отмечается, что при этом название портала написано с ошибкой - Gos uslugi.

Также в письме есть рекомендация связаться со службой поддержки, если пользователь не заходил в свою учетную запись, и указан поддельный номер телефона.

Ранее стало известно, что телефонные злоумышленники стали взламывать личные кабинеты россиян на портале «Госуслуг» под предлогом диспансеризации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Наталья Чернохатова / ТАСС
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