Россияне стали получать фейковые письма якобы от «Госуслуг»
Россиянам стали приходить фейковые письма о том, что в их аккаунт «Госуслуг» якобы пытаются войти с другого устройства, сообщили РИА Новости.
Так, на почту жертвы приходит поддельное сообщение с уведомлением, что в их аккаунт на портале совершен успешный вход «с нового устройства».
Отмечается, что при этом название портала написано с ошибкой - Gos uslugi.
Также в письме есть рекомендация связаться со службой поддержки, если пользователь не заходил в свою учетную запись, и указан поддельный номер телефона.
Ранее стало известно, что телефонные злоумышленники стали взламывать личные кабинеты россиян на портале «Госуслуг» под предлогом диспансеризации, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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