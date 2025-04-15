Мосгорсуд прекратил дело против Поперечного о дискредитации армии

Московский городской суд отменил постановление суда первой инстанции о штрафе в отношении комика Данилы Поперечного (признан в России иноагентом) за дискредитацию армии России. Об этом свидетельствуют данные картотеки учреждения.

«Отменить постановление (решение), дело прекратить», - указали в суде.

Отмечается, что дело прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

В ноябре прошлого года Тверской районный суд оштрафовал Поперечного на 50 тысяч рублей. Против комика, который проживает в США, был зарегистрирован административный протокол о дискредитации российских военных, напоминает РЕН ТВ.

