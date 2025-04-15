Мосгорсуд прекратил дело против Поперечного о дискредитации армии
Московский городской суд отменил постановление суда первой инстанции о штрафе в отношении комика Данилы Поперечного (признан в России иноагентом) за дискредитацию армии России. Об этом свидетельствуют данные картотеки учреждения.
«Отменить постановление (решение), дело прекратить», - указали в суде.
Отмечается, что дело прекращено в связи с отсутствием состава административного правонарушения.
В ноябре прошлого года Тверской районный суд оштрафовал Поперечного на 50 тысяч рублей. Против комика, который проживает в США, был зарегистрирован административный протокол о дискредитации российских военных, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru