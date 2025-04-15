В Кузбассе ушел в отставку министр угольной промышленности
Министр угольной промышленности Кемеровской области-Кузбасса Олег Токарев подал в отставку. Об этом заявили в правительстве региона.
«Токарев Олег Сергеевич освобожден от должности... по собственному желанию», - подчеркнули власти.
Министр занимал свой пост с 2020 года. До этого Токарев руководил департаментом угольной промышленности области.
Ранее стало известно об отставке главы города Пыть-Ях в Ханты-Мансийском автономном округе Дмитрия Горбунова. Чиновник занимал эту должность в течение полутора лет и постоянно оказывался в аутсайдерах регионального рейтинга глав городов и районов, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru