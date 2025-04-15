СМИ: Гарик Харламов обратился к медикам из-за застрявшего в ухе микронаушника
Комик Гарик Харламов обратился к врачам из-за микронаушника, застрявшего в ухе. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник.
По данным издания, инцидент произошел на съемках нового проекта под рабочим названием «Караоке Club». Во время работы в ухе Харламова застрял наушник, который используется для связи с режиссером-постановщиком. Шоумен попытался самостоятельно вытащить устройство, но не смог и обратился за помощью к специалистам.
Как сообщил источник, на съемках Харламов исполнял песню, а также участвовал в жюри вместе со своей супругой Катериной Ковальчук.
«Прямо из студии его пришлось везти в больницу. На этом настояла его жена. Думаю, там Гарика ждет процедура по выдуванию предмета из уха. Неприятная вещь, ты ничего не слышишь какое-то время», — поделился собеседник издания.
Ранее стало известно, что Гарик Харламов озвучил Нафаню в фильме режиссера Виктора Лакисова «Домовенок Кузя».
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