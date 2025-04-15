Под Уфой на автостоянке сгорели шесть грузовиков
Шесть грузовиков сгорели в селе Федоровка под Уфой. Об этом сообщило управление МЧС по Башкирии.
«На открытой автостоянке подряд одна за другой загорелись шесть кабин грузовых автомобилей "Шакман"», - указано в сообщении.
В МЧС уточнили, что транспортные средства стояли вплотную друг к другу. Площадь пожара составляла 13 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекли 11 специалистов и четыре единицы техники.
В результате ЧП никто не пострадал, причина возгорания устанавливается.
Ранее в Архангельске неизвестный поджег четыре полицейских авто на парковке, напоминает 360.ru.
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