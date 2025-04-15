Над территорией России сбили 115 украинских БПЛА
15 апреля 202507:37
Более 100 беспилотников ВСУ ликвидировали над территорией России прошедшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.
Минобороны уточнило, что 109 дронов нейтрализовали над Курской областью, три – над Воронежской. По одному беспилотнику уничтожили в Московском регионе, Брянской и Орловской областях.
Ранее стало известно, что украинский БПЛА попал в многоквартирный дом в Курске, возник пожар, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru