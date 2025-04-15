Над территорией России сбили 115 украинских БПЛА

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Минобороны уточнило, что 109 дронов нейтрализовали над Курской областью, три – над Воронежской. По одному беспилотнику уничтожили в Московском регионе, Брянской и Орловской областях.

Ранее стало известно, что украинский БПЛА попал в многоквартирный дом в Курске, возник пожар, пишет Ura.ru.

