Над территорией России сбили 115 украинских БПЛА

Более 100 беспилотников ВСУ ликвидировали над территорией России прошедшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны.

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«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

Минобороны уточнило, что 109 дронов нейтрализовали над Курской областью, три – над Воронежской. По одному беспилотнику уничтожили в Московском регионе, Брянской и Орловской областях.

Ранее стало известно, что украинский БПЛА попал в многоквартирный дом в Курске, возник пожар, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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