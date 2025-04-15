У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано у побережья северных Курил. Об этом рассказала РИА Новости руководитель сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Толчки произошли в Тихом океане в 11:50 (03:50 мск).

«Его [землетрясения] эпицентр находился в 164 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине 42 километра», - подчеркнула Семенова.

Сейсмособытие не ощущалось в населенных пунктах . Специалисты не объявляли тревогу цунами.

Ранее на востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 3-4, напоминает 360.ru.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЗемлетрясениеКурильские Острова

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