У берегов северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано у побережья северных Курил. Об этом рассказала РИА Новости руководитель сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Толчки произошли в Тихом океане в 11:50 (03:50 мск).
«Его [землетрясения] эпицентр находился в 164 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине 42 километра», - подчеркнула Семенова.
Сейсмособытие не ощущалось в населенных пунктах . Специалисты не объявляли тревогу цунами.
Ранее на востоке Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 3-4, напоминает 360.ru.
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