Российские знаменитости скорбят по уходу из жизни Аллы Вербер



Сегодня днем стало известно о кончине fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер. Причиной кончины бизнесвумен стала продолжительная болезнь, вызвавшая отказ всех органов, пишет Super. Несмотря на многочасовую борьбу за жизнь 61-летней женщины, врачам спасти ее не удалось.

В социальных сетях звезды российского шоубизнеса выражают свои соболезнования и вспоминают совместно проведенные моменты с Вербер. Так, например, Филипп Киркоров опубликовал в своем микроблоге в Instagram фотография с Аллой Вербер трехдневной давности, сделанную на праздновании дня рождения Игоря Крутого. Певец отметил, что ничего не предвещало беды, Алла была весела и много смеялась.

«В это невозможно поверить... Я плачу, горько плачу... Как же это несправедливо, что именно ты! Именно сейчас! Именно с тобой! Именно тебя забрали силы небесные, которая так любила жизнь, друзей, семью, внуков своих любимых и дочь... Как же хочется, чтобы это все оказалось неправдой! Нет! Нет! Еще раз нет! Аллочка, ну скажи, что это неправда! Ну, скажи, что ты всех разыграла и пошутила... Господи, ну как же так..», - написал он.

Николай Басков также отметил, что не может поверить в смерть своей давней подруги.

«Моя дорогая и горячо любимая Алла! Ну как так! Только недавно были вместе и такая ужасная новость, что тебя больше нет с нами… Скорблю», — написал певец.

Близкая подруга Вербер журналистка Алена Долецкая заявила, что будет всегда помнить и любить Аллу.

«Потеря близкого друга и по-настоящему масштабного человека невыносимо тяжела. Буду помнить и любить тебя, Аллочка моя, всегда. Вечный покой и Царствие небесное», - подписала она совместную фотографию в Instagram.

Модельер Александр Васильев заявил, что мир моды будет носить траур в связи с этой утратой.

«… особенно ЦУМ, которому она отдала много лет, её семья. Её потрясающая энергия наполняла нас всех. Это грустное и неожиданное событие. Это очень неожиданный конец для очень жизнелюбивой женщины», - выразил свою печаль телеведущий.

В свою очередь, более молодое поколение вспоминают Вербер как наставницу в мире моды и стиля. Так, 31-летняя актриса Наталья Бардо в своем Instagram рассказала свою историю.

«Я подошла к ней и сказала: «Алла Константиновна, выбор в ЦУМ потрясающий, есть просто все... Не знаю, что делать, все гонятся за модой... Девочки за тяжеленными кроссовками Balenciaga и мужскими пуховиками максимального размера.. А мне вот как-то все классика нравится..» На что Алла Константиновна сказала, что не одежда красит такую, как ты, а ты сама... Классика, она всегда. Классика есть классика! Я успокоилась и с тех пор поняла, что моду мы делаем сами...», - написала девушка.

Алла Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде. На протяжении своей жизни Вербер жила в Канаде и в США. С открытия в 1984 году магазина в Торонто началась ее карьера в fashion-индустрии.



