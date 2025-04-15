Минобороны подало иски к своим подрядчикам на 31 млрд рублей
Минобороны России направило свыше 20 исков к своим крупным строительным подрядчикам на общую сумму более 31,1 млрд рублей. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, заявления были направлены в арбитражный суд Москвы.
Так, военное ведомство предъявило 13 исков к ФГУП «Главное управление специального строительства». Сумма требований превышает 13,6 млрд рублей. Организация строит специальные, стратегические, социальные объекты для ВС, гражданскую инфраструктуру.
В свою очередь, ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» стало ответчиком по семи заявлениям на 10,9 млрд рублей. Также Минобороны требует свыше 5,3 млрд по двум искам к АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» проектирующему специальные объекты и объекты космической тематики. Около 1,3 млрд рублей ведомство потребовало в трех заявлениях к АО «Главное управление обустройства войск», которое возводит жилые здания, образовательные учреждения, специальные объекты для выполнения задач Минобороны.
Иски уже поступили в суд, но пока не приняты к рассмотрению. Основания требований не уточняются.
Ранее Минобороны потребовало от ОАО «Российские железные дороги» выплатить свыше 5,5 млн рублей, напоминает 360.ru.
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