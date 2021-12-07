Глава СПЧ попросил Собянина убрать вывески на узбекском и таджикском языках в метро Москвы

Глава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой убрать вывески на таджикском и узбекском языках на станции в столичном метро. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что жителей не устраивают надписи на указателях станции метро «Прокшино». Граждане обратились к главе СПЧ с заявлением, в котором отметили, что в России не происходит интеграции мигрантов в местную культуру и в общество.

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Председатель СПЧ уже направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с просьбой рассмотреть жалобу от граждан и проинформировать его о принятии мер.

При этом отмечается, что размещение вывесок противоречит Федеральному закону «О государственном языке Российской Федерации», а также Типовым правилам пользования метрополитеном. По словам, Валерия Фадеева, не понятно, как появление указателей соответствует требованиям к трудовым мигрантам о владении русским языком.

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ФОТО: НСН
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