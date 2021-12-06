Глава Минстроя заявил, что мигрантов со строек не убрать за «один день»
Без мигрантов на стройках мог бы обойтись любой российский регион, но для этого следует подготовить качественные кадры. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Минстроя РФ Ирека Файзуллина.
По его словам, сокращение числа мигрантов не является однодневной процедурой.
Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на московских рынках «Садовод» и «Фуд Сити» работает много мигрантов, их территория является налоговым раем для жуликов.
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